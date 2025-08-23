Akademiden verilen bilgiye göre, sınav, akademi kampüsünde tek oturum halinde yapılacak ve 150 dakika sürecek.

Yeni akademik yılda AÖA’ya toplam 90 öğrenci kabul edilecek. Kontenjanın 53’ü Sınıf Öğretmenliği, 15’i Okul Öncesi Öğretmenliği, 22’si ise uluslararası sınavlarla başvuran adaylara ayrıldı.

Öğrencilerin sınav performansı, AÖA Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar bugün açıklanacak. Başarılı adaylar 8-9-10 Eylül tarihlerinde mülakata katılacak.

Sonuçlara göre her iki program için kontenjan kadar aday mülakata çağrılacak; kontenjanın son sırasındaki adayla aynı puanı alanlara da mülakat hakkı verilecek.