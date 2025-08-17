Futbolda 2025 – 2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarıyla güçlerini görüp, eksiklerini tespit ediyorlar.

Birinci Lig ekibi Aslanköy ile Süper Lig ekibi Gönyeli de hazırlık maçında karşılaştılar. Gaziköy Şenol Stadında oynanan maçı Aslanköy 3 – 0 gibi farklı skorla kazandı. Aslanköy’ü galibiyete taşıyan golleri Sadık Balarabe, İbrahim Güler ve İbrahim Çıdamlı attı.

Birinci Lige şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Aslanköy, bir hazırlık maçını daha farklı kazanarak rakiplerine göz dağı veridi.