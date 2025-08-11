Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Genel Müdürü Dalman Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yaşanan ve ülke genelinde elektrik kesintisine neden olan arıza ile ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, Güneşköy Trafo Merkezi’ndeki arızanın giderildiğini ancak termik santralin birisinde arızanın hala devam ettiğini ve zaman zaman kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Aydın, söz konusu arızanın Çarşamba gününe kadar çözümlenebileceğini söyledi. Arızanın giderilmesi için santralde soğumanın beklendiğini ifade eden Dalman Aydın, soğuma gerçekleştikten sonra ekiplerin söz konusu arızaya müdahale edebileceğini belirtti.

Söz konusu arıza giderilene kadar belli saatlerde kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini yineleyen KIBTEK Genel Müdürü Aydın, arızalarla ilgili rapor hazırlıklarının sürdüğünü ve ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.