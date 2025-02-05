Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı, denetlemenin ardından yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 2023 tarihinde açılan Ercan Havalimanı yeni terminalinin, yapı olarak bölgedeki ender cevherlerden biri olduğunu ve yolculara yüksek standartlı hizmet sunduğunu söyledi.

Arıklı, "Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Oldukça başarılı şekilde uygulanmış bir proje. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısıyla bölgenin en büyük havalimanlarında birinin sahibi olmak Kıbrıs Türk halkı için gurur vericidir." dedi.

Bakan Arıklı, denetleme sırasında havalimanı yetkililerinden ve terminalde görev yapan personelden bilgi aldığını ve Ercan Havalimanı Terminali'nin oldukça başarılı bir şekilde işletildiğine şahit olduğunu kaydetti. Arıklı, Ercan Havalimanında hizmet kalitesini daha da artırmak için T&T Ercan Airport şirketi ile birlikte bakanlığın ve hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.