Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde önceki gün 12.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 24 yaşındaki Letonya vatandaşı Tomas Vincis’in kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanan Tomas Vincis dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Haspolat-Taşkent yolunda narkotik tarafından düzenlenen operasyonda seyir halinde olan zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 6 ayrı vakumlu poşette 250 gram kokain olduğuna inanılan madde ve uyuşturucuyu saklamak için kullanılan küçük bahçe küreğinin emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucuyu aynı gün Metehan Sınır Kapısından ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahıs olduğunu, bu nedenle KKTC’ye hangi sıklıkla geldiğine dair giriş-çıkış kontrolü yapılacağını, uyuşturucuyu ne amaçla getirdiğinin soruşturulacağını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.