Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Dimitriyu açıklamasında, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için Avrupa Halk Partisi aracılığıyla da ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Sorumluluk sahibi, kararlı ve özgüvenli bir şekilde bu stratejik tercihi destekleyeceklerini ifade eden Dimitriyu, vatanlarının yerinin AB’nin kalbinde olduğunu savundu.

Schengen bölgesinin AB’nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın bunun dışında kalamayacağını ifade eden Dimitriyu, özel durumları ve var olan sıkıntıları görmezden gelmediklerini belirterek, bunun elle tutulur kazançlarla birlikte net bir politika olarak kalmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.