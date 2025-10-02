Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılış resepsiyonu, siyaset gündemine bomba gibi düşen bir fotoğraf karesiyle damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski yol arkadaşları Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile aynı masada yan yana geldiği anlar, Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İddialar ise Erdoğan'ın bu iki lideri özel olarak yanına çağırdığı yönünde.
Gazeteciden Önemli İddia: Erdoğan Liderleri Yanına Çağırdı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda, siyasetin önde gelen isimleri bir araya geldi. Gazeteci Hilal Köylü, resepsiyon sırasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Köylü'ye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi selamlarken, özellikle Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Babacan'ı yanına çağırarak bu tarihi anın oluşmasını sağladı. Bu durum, uzun süredir ayrı düşen eski partililerin bu şekilde bir araya gelmesi nedeniyle siyasi çevrelerde büyük bir ilgiyle karşılandı.
Muharrem İnce'den Sert Tepki
Söz konusu fotoğrafa ilk ve en sert tepkilerden biri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, Millet İttifakı'nın seçim dönemindeki stratejilerine yönelik eleştirilerini bu fotoğraf üzerinden yineledi.
Resepsiyona Katılanlar
TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanları, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gibi birçok siyasi lider, bakan ve bürokrat katıldı.