Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ve Corendon Alanyaspor kozlarını Gürsel Aksel Stadyumu'nda paylaştı.

Konuk ekip, 45+1. dakikada Lima'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. Göztepe, 44 ve 61. dakikalarda penaltı kazandı. Ancak VAR incelemesinin ardından penaltı kararları iptal edildi. Sarı kırmızılılar, 66. dakikada Heliton ile öne geçti ve pozisyon yine VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Göztepe bu kez 82. dakikada penaltı kazandı. Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran başarılı oldu.

Göztepe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi ve üst üste 2. yenilgisini yaşadı. İzmir temsilcisi 34 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 28 yaptı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında sarı kart gören Ertuğrul Taşkıran gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.