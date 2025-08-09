9 Ağustos 2025’te saat 03.30’da Alsancak’ta, Temel Batuhan Balakçı (24), yönetimindeki araçla anayola önceliksiz girerek Murat Çağ’ın (58) kullandığı kamyonete çarptı. 149 promil alkollü olduğu belirlenen Balakçı ile kamyonet sürücüsü Çağ yaralandı. Çağ taburcu edilirken Balakçı’nın sağ ayak topuğu ve burnunda kırık tespit edilerek müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.