Güzelyurt'ta dün sabahın ilk saatlerinde akıl almaz bir kaza meydana geldi.

Kaza saat 01.30 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde oldu.

39 yaşındaki Atilla Terzi, 282 miligram alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin 6 katına yakın) yönetimindeki GK 640 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve kaldırımın bordür taşları, elektrik direği, bir marketin vitrin camı ile bir internet kafenin giriş kapısına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Atilla Terzi, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Atilla Terzi aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

