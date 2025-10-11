AKSA SÜPER LİG

DÜN

Lefke – Yenicami:1 – 0

BUGÜN- SAAT 15:30

Şehit Hüseyin Ruso Stadı:Küçük Kaymaklı – Cihangir, Kerem Eran

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – China Bazaar Gençlik Gücü, Abdullah Genç

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dumlupınar, Turgay Misk

12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka, Fehim Dayı

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe, Tufan Çerçioğlu

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu

13 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:30

Lefke, Karadağ’da Kartal avladı
Lefke, Karadağ’da Kartal avladı
İçeriği Görüntüle

Dr Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir

AKSA 1. LİG

BUGÜN- SAAT 15:30

Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Göçmenköy, Hakan Ünal

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Yılmazköy – Düzkaya, Mustafa Öztugay

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Kozanköy, Hüseyin Eyyüpler

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Aslanköy, Zekai Töre

12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Binatlı, Osman Özpaşa

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Larnaka Gençler Birliği, Burak Mandralı

Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – Maraş, İsmail Ercan

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61, Şakir Azizoğlu