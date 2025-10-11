AKSA SÜPER LİG
DÜN
Lefke – Yenicami:1 – 0
BUGÜN- SAAT 15:30
Şehit Hüseyin Ruso Stadı:Küçük Kaymaklı – Cihangir, Kerem Eran
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – China Bazaar Gençlik Gücü, Abdullah Genç
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dumlupınar, Turgay Misk
12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka, Fehim Dayı
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe, Tufan Çerçioğlu
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu
13 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:30
Dr Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir
AKSA 1. LİG
BUGÜN- SAAT 15:30
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Göçmenköy, Hakan Ünal
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Yılmazköy – Düzkaya, Mustafa Öztugay
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Kozanköy, Hüseyin Eyyüpler
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Aslanköy, Zekai Töre
12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Binatlı, Osman Özpaşa
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Larnaka Gençler Birliği, Burak Mandralı
Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – Maraş, İsmail Ercan
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61, Şakir Azizoğlu