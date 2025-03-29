Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada federasyonun elinde ses kaydı olduğuna dair yapılan haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.

KTFF’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Spor kamuoyuna,

Son günlerde kamuoyunda şike olayıyla alakalı olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun elinde ses kaydı olduğuyla ilgili haberler yapılmakta ve tüm bu haberlerin üzerine polis göreve çağrılmaktadır. Öncelikle ne Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun ne de KTFF organının hiçbir zaman elinde ses kaydı olduğu ile ilgili bir beyanatı veya açıklaması olmamıştır. Söz konusu durum hali hazırda Girne Polis Müdürlüğü’ne şikayet edilmiş, Girne Polis Müdürlüğü de konu ile ilgili olarak araştırmalarını yapmış ve tüm ifadeleri almıştır. Kısacası yapılan haberlerin tamamen yalan ve maksatlı olduğu aşikardır. Bu haberleri kimlerin neden yaptığı ve yaptırdığı tüm kamuoyunun bilgisinde olup hiç kimse bu haberlere itibar etmemektedir.

Şike süreci ile ilgili kararın gecikmesi ise tamamen savunma yapması gerekenlerin, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek süreci uzatma çabasıdır.

Saygılarımızla,

KTFF Yönetim Kurulu