AKSA Süper Lig

GPS ve Atletik Performans Kursu ön kayıtları uzatıldı
8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – A. Yeşilova (Zekai Töre)

Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Çetinkaya (Kerem Eran)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya - Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler:

9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Evren Karademir)

G.Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar - Mormenekşe (Ali Özer)

AKSA Birinci Lig

8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Binatlı (Abdullah Genç)

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği (Şahin Coşkun)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Lapta (Mustafa Öztugay)

9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – Göçmenköy (Turgay Misk)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Maraş (Fehim Dayı)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Aslanköy (İsmail Ercan)

M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)