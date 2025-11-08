AKSA Süper Lig
8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – A. Yeşilova (Zekai Töre)
Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Çetinkaya (Kerem Eran)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya - Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler:
9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)
Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Evren Karademir)
G.Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar - Mormenekşe (Ali Özer)
AKSA Birinci Lig
8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Binatlı (Abdullah Genç)
R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği (Şahin Coşkun)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Lapta (Mustafa Öztugay)
9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)
Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – Göçmenköy (Turgay Misk)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Maraş (Fehim Dayı)
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Aslanköy (İsmail Ercan)
M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)