Gazze’ye İsrail ablukasını kırmak ve soykırımda hayatta kalanlara yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İspanya’dan katılan ve İsrail güçlerinin filoya yaptığı saldırıdan kurtulmayı başaran bir tekne 2 Ekim gecesi Larnaka Limanı’na, adı “Şirin” olduğu açıklanan İtalyan bayraklı bir tekne de dün akşamüzeri Baf Limanı’na sığındı.

Larnaka Limanı’na sığınan ve adı açıklanmayan teknedeki aktivistlerin Filistin kökenli sözcüsü “silah değil ilaç taşıyoruz.” dedi.

Fileleftheros, Filistinli sözcünün sözünü başlık yaptığı haberinde Larnaka Limanı’na sığınan ancak adı açıklanmayan teknede doktorlar, avukatlar ve aktivistlerden oluşan 21 kişi bulunduğunu yazdı.

Habere göre tekne Rum makamlarına yardım çağrısı yaptıktan 4 saat sonra saat 23.00 sularında limana ulaşabildi. Rum tarafındaki dayanışma hareketinden 50 civarında gönüllü, teknedekilere destek belirtmek için liman girişinde toplandı. Ambulans da çağıran gönüllüler teknedekilere ulaştırılmak üzere beraberlerinde getirdikleri su ve gıdaları Rum Liman Başkanlığı yetkililerine teslim etti. Kronik rahatsızlığı bulunan 2 aktiviste tekne içerisinde tıbbi yardım sağlandı.

Global Sumud Filosu mensubu teknenin Filistinli sözcüsü “Misyonumuz Gazze ablukasını kırmaktı. Silahımız yok, ilacımız ve cesaretimiz var. 50 ülkeyi temsil ediyoruz ve bildiğiniz gibi bize uluslararası sularda saldırdılar, arkadaşlarımızı kaçırdılar. Uluslararası toplum Gazze’dekilerin mesajını işitmeli. Oturup her gün çocukların ölmesini izleyemeyiz. Bugün yapılmakta olan soykırımdır.” dedi. Filistinli sözcü ayrıca geri dönmek ve yeniden Gazze’nin dizden ablukasını kurmaya çalışmak istediklerini de söyledi.

Gazete, limana gidenler arasında Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, PanKıbrıs Barış Hareketi Başkanı Tasos Kosteas, AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas ve Larnaka örgüt sekreteri Hristalla Andoniu’nun da bulunduğunu yazdı.

Habere göre Viras belediye olarak yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sormak için limana gittiğini ancak gönüllülerin yapılabilecek her şeyi zaten yaptığını gördüğünü” söyledi. Hristalla Andoniu ise “Burada bulunmamızın ana sebebi Filistin halkına desteğimizi ve yanı başımızda gerçekleşen soykırıma ve İsrail’in işlediği suçlara karşı tepkimizi göstermektir.” dedi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Rum yönetimi olarak yasanın öngördüğü prosedürleri ve ilgili protokolleri uyguladıklarını, yetkili birimlerin teknedekilerin kimlik kontrolünü yaptığını söyledi.

Haravgi Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu mensubu ikinci teknenin de dün akşam Baf Limanı’na sığındığını yazdı.

Habere göre ikinci teknenin Baf Limanı'na sığındığı bilgisini Rum Sözcü Letimbiotis verdi. Letimbiotis Rum makamlarına demirleme talebinin iletildiğini, talebin, bütün belgeler incelendikten sonra onaylandığını açıkladı.

Öte yandan internet gazeteleri Baf’a sığınan “Şirin” isimli İtalyan bayraklı teknenin bugün akşamüzeri ayrılmasının beklediğini bildirdi.

Cyprus Times, 5’i İngiltere ve İrlanda gibi AB üyesi ülkeden ve 3’ü üçüncü ülkelerden olmak üzere toplam 8 kişinin bulunduğu tekneye su, gıda, elektrik ve yakıt ikmali yapıldığını, iki kişiye de paramedik personel tarafından tekne içerisinde ilkyardım hizmeti verildiğini yazdı.

Teknedeki Kanadalı teknisyenin bazı tamirat çalışmaları yaptığı belirtilen haberde, 8 yolcusundan bazılarının tekneyi bırakıp gitme isteklerini dile getirdiklerini, bu kişilerin Güney Kıbrıs’tan uçakla ayrılacağı ve tekneye binmek üzere başka kişiler geleceğinden bugün Şirin’in mürettebatında değişiklik olmasının beklendiği kaydedildi.