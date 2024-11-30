AKSA SÜPER LİG

29 Kasım 2024, Cuma

Yenicami-TH Dumlupınar: 0 – 3

30 Kasım 2024, Cumartesi

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-DND G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Lefke (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Cihangir (Kerem Eran)

1 Aralık 2024, Pazar

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Mesarya (Zekai Töre)

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Çetinkaya (Evren Karademir)

2 Aralık 2024, Pazartesi

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)

Aslan, Hollanda’dan puanla döndü Aslan, Hollanda’dan puanla döndü

AKSA 1.LİG

30 Kasım 2024, Cumartesi

14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-S.Geçitkale (Hakan Ünal)

14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Çanakkale (Turgay Misk)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Türk Ocağı (Burak Mandıralı)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Hamitköy (Ferhat Tuna)

1 Aralık 2024, Pazar

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Yeniboğaziçi (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Vadili (Osman Özpaşa)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-MH Yılmazköy (İbrahim Katmer)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)