Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Arif Malek, Buse Bağrıkara

Yenicami:Süleyman(Dk.45 Hasan Pilli), Ngnowa Dangmo (Mehmet Çavuş), Karan, Görkem, İrfan (Tahsin), Hascan Kırmaz, Ali Üçtaş (Asrın), Remzi, Barış Kaya (Samet), Nfanly Sylla, Jimmy Mpanzu.

T. H. Dumlupınar: Alihan, Olcay, Nazım, Doğukan, Godwin Ime Joseph (M.Çağakan), Hikmet,(Berk Güçlücan), Osman Şanverdi(Orhan), Mehmet Altın, Junior Adjessa, Berk Büyükkal, Mert Güçlücan(Yıldıray)

Goller: Dk.38 ve 75 Junior Adjessa, Dk.48 Berk Büyükkal (Tremeşeli H. Dumlupınar)

Aksa Süper Ligin 11. Haftasının açılış maçında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yenicami ile yukarılara tırmanmak isteyen T.H. Dumlupınar karşı karşıya geldi.

Orta hakemliğini Fehim Dayı’nın yaptığı Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmada rakibini Junior Adjessa (2) ve Berk Büyükkal’ın golleri ile 3-0 mağlup eden Dumlupınar, son üç maçında ikinci galibiyetini aldı.

38’inci dakikada soldan yapılan ortada Yenicami savunması müdahale edemezken, penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla Adjessa takımı Dumlupınar’ı 1-0 öne geçirdi.

48’inci dakikada ara pası ile sağ taraftan ceza sahasına giren Berk Büyükkal, yerden düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

75’inci dakikada aldığı pası ceza alanının hemen içerisinde güzel bir vuruşla ağlarla buluşturan Adjessa, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü filelere gönderdi.

Bu sonucun ardından Dumlupınar puanını 11 yaparken Yenicami 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Yenicami, Cihangir’e konuk olacak. Dumlupınar ise Esentepe’yi konuk edecek.