AKSA Enerji tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen fotoğraf yarışması Girne’de Yaşam, Girne’nin Tarihsel Dokusu ve Anıtları, Doğa, Serbest ve Spor kategorilerinde düzenleniyor.

Bu yıl fotoğraf sanatçısı, araştırmacı, yazar Altay Sayıl anısına düzenlenen AKSA FOTOFEST Fotoğraf Yarışması’nda her kategoriden 2 kişi olmak üzere toplamda 10 kişiye başarı ödülü verilecek.

Her katılımcının her kategoriye en fazla beşer fotoğrafla katılabileceği yarışmada, seçici kurulun belirleyeceği kişilere 15 bin’er toplamda da 150 bin TL başarı ödülü verilecek.

Yarışma başvuruları 31 Ekim 2025 tarihine kadar www.aksaenerjikibris.com internet sitesindeki başvuru formuna göndermelidir. Yarışmayla ilgili şartnameye de aynı adresten ulaşılabilecek.

Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, KİFSAD Başkanı Derviş Beyit, FODOS Başkanı Cem Cengiz, GİFDER Başkanı Erkan Çelikeri ve Altay Sayıl’ın ailesinin katıldığı basın toplantısının açılışında konuşan yarışama koordinatörü Zekai Altan , bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmada hem kategori hem de ödüllerin artırıldığına dikkat çekerek, bu yıldan itabaren onur ödülleri de verileceğini duyurdu.

“Bu ekibi gelişmiş görmekten mutluluk duyuyoruz”

AKSA Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, 2015’te başlayan bu yolculuğun bugün geldiği noktadan gurur duyduklarını ifade ederek:

“10. yarışmayı daha gelişmiş bir ekiple yapacak olmak bizi mutlu ediyor. Ödül yapısı ve içerik açısından bu yıl çok daha güçlü bir etkinlik olacak,” dedi.

“FOTOFEST yarışmayı aştı, bir vizyona dönüştü”

AKSA FOTOFEST’in artık yalnızca bir yarışma değil, birliktelik, paylaşım ve vizyon anlamı taşıyan bir oluşuma dönüştüğünün altını çizen FOTOFEST Koordinatörü Zekai Altan, bu yarışmanın Kıbrıs sanatına önemli bir ivme kazandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Bu organizasyon kendi imkânlarıyla üretip enerji ortaya koyan bir yapıya dönüştü. Derneklerimiz sosyal yaşamı, tarihi ve kültürü tartışabilen bir örgüt haline geldi. 10 yıldır istikrarlı şekilde süren bu yarışma şu anda ülkedeki en önemli üçüncü etkinliktir. Çok yakında ikinci sıraya yükseleceğine inanıyoruz.”

“Yarışmanın büyümesi gurur verici”

Yarışmaya destek veren fotoğraf sanatı dernekleri adına konuşan FODER Başkanı Ramadan Gümüşok da yaptığı açıklamada yarışmanın her yıl kendini geliştirerek büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altay Sayıl’ın kızı Rafiye Sayıl’dan teşekkür

Altay Sayıl’ın kızı Rafiya Sayıl da yaptığı konuşmada, “Babamı böyle bir etkinlikte anmanız bizim için çok değerli. Daha kalıcı işler planladığınız ve unutulmadığımız için herkese çok teşekkür ederim” dedi.