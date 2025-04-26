Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında Larnaka havalimanının Paskalya döneminde sergilediği görüntünün Güney Kıbrıs’ı onurlandırmadığını ve kabul edilemez bir durum olarak kayıtlara geçtiğini savunan AKEL, turizmin temel bir kalkınma direği olduğu bir ülkede böyle bir görüntünün birçok alandaki planlama başarısızlığını ortaya çıkardığını ifade etti.

AKEL geçen bu kadar günün ardından hükümet kanadından söz konusu durumla ilgili resmi herhangi bir tepki ortaya çıkmamasının endişeleri artırdığını ve hükümetin durumun ciddiyetini anlama kabiliyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri ortaya çıkardığını ekledi.