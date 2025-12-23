KKTC Basketbol Federasyonu 2025–26 Pro Lig Kılıf&Kılıf Basketbol Sezonu’nun açılış haftasında Akdeniz Spor Birliği, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69–42 mağlup etti.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutarak parkeden farklı galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Katrell Henry Lee Raimey, sergilediği etkili performansla karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu. Raimey, 23 sayı, 14 ribaund ve 30 verimlilik puanı ile galibiyette önemli rol oynadı.