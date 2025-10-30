Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ilk büyük alış-veriş merkezi olarak bilinen Havalimanı ile Lefkoşa-Mağusa anayolu kavşağındaki Airport Mall tarihe karışıyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, bir zamanlar bölgenin en dikkat çeken alışveriş merkezlerinden biri olan 1001 Airport Mall, yıkım kararıyla sahneden çekiliyor.

Özellikle ilk açıldığı 2010’lu yıllarda Karpaz’dan Lefke’ye kadar vatandaşların ziyaret ettiği alış-verişi olan 1001 Airport Mall AVM’nin yıkımına başlandığı görülmekte.

Uzun yıllar sosyal yaşamın önemli noktalarından biri olan AVM, değişen ticari koşullar ve zamanla azalan ilgi nedeniyle işlevini yitirmiş ve Covid Pandemisi sonrasında kapanmıştı.

Airport Mall’un bulunduğu alanın şimdi ise apartman konutları için yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

Bir dönemin popüler buluşma noktası, bugünden itibaren yalnızca anıların içinde yaşamaya devam edeceği ifade ediliyor.