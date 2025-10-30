Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde dün sabah Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin Anıt Özel Defterini imzalamasıyla tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman Anıt Özel Defterine şunları kaydetti:

“Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yılı vesilesiyle, KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyorum. Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik ederken ortaya koyduğunuz kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülük; Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de yön vermiştir. İlke ve devrimleriniz, kurduğunuz Cumhuriyet’le bizlere emanet ettiğiniz çağdaş değerler, 100 yılı aşkın süredir bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkı olarak, kurduğunuz Cumhuriyet’in açtığı aydınlık yolda; halkımızın huzurunu, güvenliğini ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bugün bir kez daha aziz hatıranız önünde ifade ediyoruz. Yegâne hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak, emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde, büyük minnet, saygı ve rahmetle sizi anıyor; aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.”

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri de deftere şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eseriniz olan yüce Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. Yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC nezdindeki büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bu anlamlı günü bizler gibi benimseyen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte kutlamaktan dolayı onur duyuyorum. Sergilediğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyet seviyesinin ilerisini hedefleyerek yoluna devam ederken, dünyamızın karşı karşıya kaldığı türlü sınamaların ortasında bölgemizde güvenlik ve barışın tesis edilmesinde ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ şiarıyla tüm uluslar için emsal oluşturmayı sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin birlik ve beraberliği, bölgemizde ve ötesinde adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanması adına her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ülkemiz, dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte yüce Türk Milletinin haklarını savunmayı sürdürecek; hiçbir haksızlığa ve hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir. Büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin yılmaz neferleri olarak bu kutlu bayram gününde canlarını aziz vatanımız ve Cumhuriyetimiz için veren tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”