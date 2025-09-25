Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde uzun süreden beridir etkili yağmurların olmayışından dolayı birçok yerde ağaçların kurumaya yüz tuttuğu belirtiliyor.

Özellikle kış aylarında etkili yağmurların düşmemesi ve kavurucu yaz sıcaklarından dolayı zor günlerin yaşandığı Mesarya bölgesinde birçok köyde başta zeytin ağaçları olmak üzere çeşitli ağaçların kuruma tehlikesi yaşadıkları bildirilmekte.

İlerleyen günlerde etkili yağmurların düşmemesi durumunda birçok ağacın kuruyacağı konusunda endişe içinde olan köylü vatandaşlar, Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçlı kullanılması için de artık zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtmekte.