Hamitköy’de “zorla insan kaçırmak ve ciddi darp” meselesiyle ilgili iki kişi polis tarafından tutuklandı, olaya karışan diğer zanlılar ise aranıyor.

6 Eylül’de meydana gelen olayda yaşları 24 ile 26 arasında değişen dört kişi

ve isimleri henüz tespit edilemeyen üç şahıs, başka bir şahsa 80 bin Euro borcu olduğu gerekçesi ile 27 yaşındaki isminin baş harfleri MD.T.H’nin evine girip söz konusu şahsı darp etti.

Şahıs, elleri ve ağzı bağlanıp yüzü örtüldükten sonra zorla araca konularak Kırıkkale köyüne götürüldü ve burada yeniden darp edilip zorla alıkonuldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, Akif Bozoğlan ile Saamed Zia tespit edilerek tutuklandı. Diğer zanlılar ise aranıyor.

Zorla insan kaçırma ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Akif Bozoğlan ile Saamed Zia dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların ve ismi henüz tespit edilemeyen Pakistanlı 5 kişinin 6 Eylül 2025 tarihinde saat 21.15'te bir şahsa 80 bin Euro vereceği olduğu gerekçesiyle Alsancak’ta bir evde misafir olarak bulunan Lefkoşa’da sakin M.H.’yi darp ettikten sonra araçlarına bindirerek, Kırıkkale köyüne götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların burada da M.H.’yi darp ederek, alıkoyduklarını açıkladı. Polis, zanlıların 8 Eylül 2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, aranan 5 şahıs olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.