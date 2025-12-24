Girne'ye bağlı Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rifat Gezici'nin hayatını kaybetmesine neden olan 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl dün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

İbrahim Tımbıl hakkındaki dava, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevkine ilişkin ilk duruşma olarak görüldü. Zanlı İbrahim Tımbıl, dün sabah çıkarıldığı mahkemede avukatının ek süre talebi üzerine dava 25 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

Duruşma öncesinde Rifat Gezici'nin annesi, babası, ağabeyi, ablası, ailesi ve sevenleri mahkeme önünde toplanarak adalet çağrısında bulundu. Gezici'nin ailesine, trafikte yakınlarını kaybeden bazı aileler de destek verdi. Toplanan kalabalık, ölümlü trafik kazalarına karışan zanlıların teminat ve kefalet şartıyla serbest bırakılmamasını, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Gezici'nin annesi Meryem Gezici, mahkeme önünde gözyaşları dökerek adalet talebinde bulundu. Çocuğunun fotoğrafını taşıyan anne, oğlunun ölümüne sebep olan İbrahim Tımbıl'ın tutuklu yargılanmasını istedi.

Rifat Gezici'nin abisi Abdurrahman Gezici de, zanlı Tımbıl'ı görünce sinirlenerek gözyaşlarına boğuldu.

"TOPRAK UTANIR BUNU (RİFAT) ALMAYA, TOPRAK UTANIR"

Acılı anne Gezici, "Toprak utanır bunu (Rifat) almaya, toprak utanır. Dikkatsizliği yüzünden kurallara uymadı, oğlumun önünü kesti. Evladımın katilini kefaletle bırakmayın, yoksa onu ben öldüreceğim." dedi.

Oğlunun önceki gün doğum günü olduğunu söyleyen anne Gezici, "Dün mumlarını ben üfledim annem. Bana sarılmadın. Dün doğum günündü senin. Tüm mezarlıkta bağırdım; 'doğum günün kutlu olsun Rifat'. Ah Rıfat ah…" diye feryat etti.

"Adaleti sağlayan sizsiniz, size yalvarıyoruz artık yeter. İnanın belki bir dahaki mahkemeye yaşamıyor olacağım. Burada kalanlar, Rifat'ımın vebali hepimizin boynunda. Oğlum için adaleti sağlayın." diyen anne Gezici, seslerinin duyulmasını istedi.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan duruşma sonrası mahkemeden ayrılan anne Gezici fenalaşarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Girne'ye bağlı Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada; 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl yönetimindeki araçla, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden, yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüş yapmak istediği esnada, karşıdan aşırı süratli şekilde gelen Rifat Gezici yönetimindeki motosikletle çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç savrulurken, motosiklet yolun sağ kısmından çıkarak boş bir tarlaya savrulmuştu.

Kazada motosiklet sürücüsü Rifat Gezici hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü Tımbıl ise tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilmişti.

Kaza günü tutuklanan İbrahim Tımbıl, 6 gün sonra mahkeme tarafından 50 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.