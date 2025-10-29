Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda kupanın sahibi Tribün Kıbrıs oldu. Finalde Gelengül Production ile karşılaşan Tribün Kıbrıs, rakibini 5-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final karşılaşması, Lefkoşa China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü Halı Sahası’nda oynandı. Mücadelede tecrübeli hakem Mehmet Malek görev yaptı. Karşılaşma sonunda şampiyonluk kupası, Merhum Omaç Başat’ın gelini Sedef Başat ile KTSYD Başkanı Necati Özsoy tarafından Tribün Kıbrıs takımına takdim edildi.

Turnuvaya katılım sağlayan Akol Grup ve Yenidüzen takımlarına hatıra plaketleri KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Evliya tarafından verildi.

Final maçını başarıyla yöneten hakem Mehmet Malek’e ise teşekkür plaketi, KTSYD eski başkanı Burhan Gürkan tarafından takdim edildi.

KTSYD, merhum spor yazarı Omaç Başat’ın adını yaşatmaya devam ettiği bu anlamlı organizasyonla sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.