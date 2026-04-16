Kale Inner Wheel Kulübü’nün doğaya katkı çerçevesinde düzenlediği abiye defilesinde barış mesajları verildi

Kale Inner Wheel Kulübü, Derya Grup sponsorluğunda şıklık ve barışı bir araya getirdi

Lefkoşa’daki Paşa Otel Havuz Başı’nda, Kale Inner Wheel Kulübü tarafından Derya Grup sponsorluğunda düzenlenen özel gece; kadın abiye defilesi ve gala yemeği ile büyük ilgi gördü.

Gecede, Hayriye Vurdu Ajansı’nın mankenleri kırmızı halıda yürüyerek sezonun en zarif abiye modellerini sergiledi. Estetik ve zarafetin ön planda olduğu defile, izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin en dikkat çekici anı ise final bölümünde yaşandı. Mankenler, üzerlerinde taşıdıkları mesajlı kartlarla sahnede durarak “Barış, Zarafetin En Güçlü Halidir” ve “Gerçek Şıklık, Barışla Tamamlanır” mesajlarını güçlü bir görsellikle yansıttı. Sunucu konuşmasıyla bütünleşen bu anlamlı final, basın ve sosyal medya için etkileyici ve hafızalara kazınan kareler oluşturdu.

Kale Inner Wheel Kulübü Başkanı Derya Alp yaptığı konuşmada, gecenin yalnızca estetik bir etkinlik olmadığını vurgulayarak; kadın dayanışması, toplumsal farkındalık ve barış mesajlarının önemine dikkat çekti.

Etkinlikten elde edilen gelirin, kulübün yürütmekte olduğu Yeşillendirme Projesi kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, doğaya katkı sağlamanın mutluluğu geceye katılan misafirlerle paylaşıldı.

Gecenin sonunda gerçekleştirilen çekilişle, yerli sanatçı Ruzen Atakan’ın özel bir eseri, şanslı bir davetliye hediye edildi. Bu anlamlı armağan, geceye sanatsal bir değer katarken davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Kale Inner Wheel Kulübü; kadın dayanışmasını güçlendirmek, toplumsal farkındalık yaratmak ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Şıklık ile anlamı bir araya getiren bu özel gece, hem estetik hem de verdiği güçlü mesajlarla örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.