Bu yıl 28’incisi düzenlenecek Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım 2025 Cuma günü Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ve töreniyle perdelerini aralayacak.

Festival kapsamında, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin yanı sıra Ankara, Balıkesir, Bolu, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Uşak’tan tiyatro toplulukları sahne alacak.

Bu yılki festivalde toplam 28 oyun, sanatseverlerle buluşacak.

Yazarlığını, yönetmenliğini ve oyunculuğunu Abdullah Öztoprak’ın üstlendiği “Parçalayanım… Parçalarım” adlı tek kişilik oyun ise 22 Kasım tarihinde Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak.

Tek perde olarak sahnelenecek ve 75 dakika sürecek dram türündeki oyun; Öztoprak’ın çocukluk yıllarında çatışma ve savaş ortamında yaşadığı travmaları sahneye taşıyor. Sanatçının kendi yaptığı heykel, tablo ve müziklerle desteklenen eser, video art kullanımıyla izleyiciye farklı bir sahne deneyimi sunuyor.

Metin düzenlemesi Abdullah Öztoprak ve Eser Dursun tarafından yapılan oyun, savaşın birey üzerindeki psikolojik etkilerini ve travmalarını sanat aracılığıyla izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında başkentin farklı sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Öztoprak: “Gelin, Bu Yolculuğu Birlikte Paylaşalım”

Oyunun yazarı, yönetmeni ve oyuncusu olan Öztoprak, festival öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sevgili Ankaralılar ve Ankara’da yaşayan Kıbrıslı dostlarım, 22 Kasım’da festival kapsamında sahne alacağım oyunum için büyük bir heyecan içindeyim.

Benim için bu oyun, bir yüzleşme olduğu kadar bir paylaşım da...

Oyunda dile getirdiklerim, ne yazık ki bugün hâlâ dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşların, o savaşlarda mağdur olan çocukların dramını da yansıtıyor. Seyircileri bu yolculuğa ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, sahnede buluşalım; birlikte hem geçmişin yaralarını hatırlayalım hem de sanatın iyileştirici gücünü hissedelim.”

“Parçalayanım… Parçalarım”, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.