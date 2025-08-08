Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu’nun dün yayınladığı verilere dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının bu yılın temmuz ayında mevsimsel olarak düzeltilmiş haliyle yüzde 3,8 olarak açıklandığını ve bu oranın 19 bin kişiye tekabül ettiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının, yüzde 5,9 olan Avrupa ortalaması ve yüzde 6,2 olan Euro Bölgesi’ne göre nispeten az olduğunu kaydetti.

Haberde, AB ülkeleri arasında işsiz genç oranının en az olduğu ülkenin de yüzde 6 ile Güney Kıbrıs olduğu ve AB’deki genç işsiz sayısı ortalamasının yüzde 14,7 olduğu belirtildi.