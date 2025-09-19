DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanı sıra Kosova, Malezya, Makedonya, Nijerya ve Romanya gibi ülkelerden akademisyenleri bir araya getirecek etkinlik hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak düzenlenecek.

Açıklamada, program kapsamında sözlü ve poster bildirilerin yanı sıra öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanacak “Eğitimde İyi Örnekler” sunumları, paneller, konferanslar ve güzel sanatlar sergisinin yer alacağı da belirtildi.

Kabul edilen bildiri özetleri sempozyumun özet kitapçığında ve resmî web sitesinde yayımlanırken, tam metinler hakem değerlendirmelerinin ardından elektronik ya da basılı kitap olarak bilim dünyasına kazandırılacak.

Sempozyuma ilişkin bildiri özetleri 25 Eylül tarihine kadar www.isoeva.com adresinden kabul edilecek



