9 Eylül Cephesi Şehitleri, Pazar günü Lefkoşa’daki Kurtuluş Meydanı’nda anılarına yaptırılan “İlk Adım Şehitler Anıtı” önünde anılacak.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar yazılı açıklamasında, Ulus Ülfet, İsmail Beyoğlu, Kubilay Altaylı ve Mustafa Ertan’ın, 31 Ağustos 1957 tarihinde Küçük Kaymaklı’da, su borusundan bomba yapmaya çalışırken, bir patlama sonucunda şehit olduklarını ve milli mücadele tarihine ilk şehitler olarak isimlerini yazdırdıklarını kaydetti.

68 yıl önce milli varoluş mücadelesi uğruna genç yaşta hayatlarını kaybeden dört şehidi rahmet ve minnetle anan Bayar, “Mekanları cennet olsun” dedi.

Bayar, dört şehidi, 31 Ağustos Pazar günü saat 09.30’da, Yenişehir’deki Sönmezliler Ocağı Merkezi önünde yer alan Kurtuluş Meydanı’nda, adlarına yaptırılmış “İlk Adım Şehitler Anıtı” önünde düzenlenecek törenle anacaklarını belirtti.

Bayar, TMT Mücahitler Derneği üyeleri başta olmak üzere Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, K.T. Barış Harekatı Gaziler Derneği, Mücahit Komutanlar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Mili Mücadele Vakfı ve Emekliler Derneği üyeleri ile kurum, kuruluş temsilcileri ve halkı törene davet etti.