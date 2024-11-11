Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde Türkiye genelinde anıldı.
Ata’yı anmak isteyenler dün sabah Dolmabahçe Sarayı’na akın etti.
Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.
Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.
Saat 07.00’de açılan Dolmabahçe Sarayı’na gelmek isteyenler, Beşiktaş’tan Dolmabahçe’ye yürüdü.
Atatürk’ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sarayın önünde yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatandaşlar, Atatürk’ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı.
Kimi ziyaretçiler gözyaşlarını tutamazken, kimisi dualar okudu.
Çocuklar da Atatürk’e olan sevgilerini dile getirdi.
Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.