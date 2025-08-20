Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere dayanarak Güney Kıbrıs’a 2024 yılının temmuz ayında giden turistlerin sayısının 551 bin 229, bu yılın temmuz ayında giden turistlerin sayısının ise 589 bin 116 olduğunu yazdı.

Ocak-Temmuz döneminde ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 10,4’lük bir artış yaşandığı ve 2024 yılının ilk yedi ayında 2 milyon 203 bin 704 olan rakamın, 2025 yılının aynı döneminde 2 milyon 342 bin 129’a yükseldiği kaydedildi.

Bu yılın temmuz ayında İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerin, ülkeye giden toplam turistlerin yüzde 32,2’sini teşkil ettiği de belirtildi. haberde İngiliz turistleri sırasıyla İsrail, Polonya, Almanya, İsveç ve Romanya’dan gidenlerin takip ettiği belirtildi.

Gazete Kıbrıslı Rumların temmuz ayında yurt dışında yaptıkları seyahatlerin sayısının ise 2024 yılının temmuz ayına göre yüzde 9,1 artış göstererek 186 bin 987’ye ulaştığını ekledi.