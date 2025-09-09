Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) 2023 yılında ilk kez oynatılmaya başlanılan Antrenörler Derneği kupası bu yıl üçüncü kez oynatılacak. Kupa için bu akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Aksa 1. Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile Aslanköy saat 19.30 da karşı karşıya gelecekler.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Süleyman Göktaş Antrenörler Derneği Kupası öncesinde anı maçında karşılaşacak olan Baf Ülkü Yurdu ile Aslanköy kulüp başkanları, antrenörler ve takım kaptanların katılımı ile basın toplantısı gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, derneğin Onursal başkanı Süleyman Göktaşın yaptığı hizmetlerden bahsederek sözü katılımcılara bıraktı.

MUSTAFA ALTUN

Baf Ülkü Yurdu(BÜY) Başkanı Mustafa Altun ise şunları söyledi:

“Baf Ülkü Yurdu’nu ait olduğu yere yeniden taşımak istiyoruz. Bu anlamlı kupada mücadele edeceğimiz için Antrenörler Derneği’ne teşekkür ederim. Baf Ülkü Yurdu çok büyük bir camia ve yeniden hareketlendiğimizi söyleyebilirim. Kupayı kazanıp lige moralli girme hedefindeyiz. Tüm Baf’lıları maça bekliyoruz.

GÜRKAN ONALT

Aslanköy Kulüp Başkanı Gürkan Onalt ise şunları dile getirdi:

“Aslanköy olarak böylesine anlamlı bir maça bizleri laik gördüğünüz için teşekkür ederim. Hedeflerimiz doğrultusunda ligde şampiyonluk öncelikli hedefimizdir. Tabii ki bu anlamlı kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Centilmence, sakatlıksız bir karşılaşma olmasını dilerim.”

ORÇUN VOLKAN

BÜY Teknik Direktörü Orçun Volkan ise yaptığı konuşmada kulüp olarak zorlu dönemlerden geçtiklerini belirterek “Baf Ülkü Yurdu efsane bir kulüp. Kulübümüzü en iyi noktalara taşımak için kolları sıvadık. Ortada bir kupa varsa her zaman talibiz. Antrenörler Derneği’ne bizlere bu anlamlı kupada yer verdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

AHMET ERCEN

Aslanköy Antrenörü Ahmet Ercen ise yeni bir takım olduklarına dikkat çekerek “Başkan ve yönetimimize güçlü bir kadro kurdukları için teşekkür ederim. Bizim için oynayacağımız her maç tarihtir. İlk kez bu anlamlı kupayı müzemize götürmek için sahaya çıkacağız. İyi hazırlandık. Lig öncesi eksiklerimizi görme açısından da bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor. Öncelikli hedefimiz kesinlikle Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmaktır. Fakat kupayı da kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

ERDOĞAN NAY

BÜY Kaptanı Erdoğan Nay ise 3 yıl aradan sonra yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek “Baf Ülkü Yurdu’nu hak ettiği günlere hep birlikte taşıyacağız. Sakatlıksız bir şekilde maçı hak eden tarafın kazanmasını diliyorum” dedi.

HASAN DENİZALP

Aslanköy Kaptanı Hasan Denizalp ise köylerinde büyük bir heyecan olduğuna dikkat çekerek “Kupayı almak istiyoruz. Lige yeni çıktık. Lig öncesi ciddi bir sınav olacak. Centilmence geçsin. Baf Ülkü Yurdu’na saygı duymakla birlikte hak edenin kazanacağı bir final olsun” diye konuştu.