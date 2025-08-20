19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan ödül töreninde, sergi açılışı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapıldı.

Ödül töreni açılışında Bakan Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve yarışmanın mimari kategorisine konu olan eserlerin sahibi eski Başbakan ve Mimar Hakkı Atun birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından ödül takdimi yapılan törende, yarışmanın Başarı Ödülleri Elif Yılmaz, Hasan Bağlar, Meltem Çelikeri, Ulaş Sönmez, Tevfik Ulual, Veysi Canateş ile Yeliz Sönmez’e; Mansiyon Ödülleri Besime Tanul, Elif Atamaz, Hiba Mokalled Topcuoğlu, Mehmet Gökyiğit, Ulaş Sönmez ve Umut Yolsal’a; Kültür Dairesi Özel Ödülü Ayşe Gökyiğit’e ve Seçici Kurul Özel Ödülü de Elif Yılmaz’a verildi.

En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü bu yıl, 9’ar fotoğrafı sergilenen, Besime Tanul ile Şerif Özege’nin oldu.

Tören sergi açılışı ve serginin gezilmesiyle devam etti. Bu yıl ilk kez yedi kategoride düzenlen ve ödüllü fotoğraflarla birlikte 27 katılımcının 107 fotoğrafı sergilenen Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 29 Ağustos Cuma gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde gezilebilir.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu törende yaptığı konuşmada, Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte emeği geçenlere ve sergilenmesi için fotoğraflarını yarışmaya gönderen fotoğrafçılara teşekkürlerini sundu.

Eski Başbakan ve Mimar Hakkı Atun ve Mimar Burhan Atun’a da katkılarından dolayı teşekkür eden Ataoğlu, Hakkı Atun’un sadece inşaat alanında değil, siyasette de mimar olarak iz bıraktığını kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da fotoğrafçı kimliğinden bahsederek Denktaş’ı anan Ataoğlu, güzel bir sergi olmasını temenni etti.

- Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da sergideki eserlerin kendi kendini anlattığını belirterek, eski Başbakan ve Mimar Hakkı Atun ile Mimar Burhan Atun’un kendilerine ilham verdiğini söyledi.

33. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin ada genelinde sergileneceğini ve yurt dışında da fotoğraf severlerle buluşacağını kaydeden Zaimağaoğlu, “Kıbrıs'ın bütün güzelliklerini dünyayla buluşturmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.” dedi.

Zaimağaoğlu, seçici kurulun tümünün daha önce yurt dışından görevlendirildiğini ancak yapılan girişimler ve Ataoğlu’nun da desteğiyle artık kurulda, KKTC’den de bir kişinin bulunduğunu vurgulayarak, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski Dekanı ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Dr. Sefa Ulukan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’dan oluşan seçici kurula teşekkürlerini sundu.

- Atun

Eski Başbakan ve Mimar Hakkı Atun ise, hiçbir zaman mesleğinden kopmadığını belirterek, bu organizasyonda bulunmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. En yaşlı mimar/mühendislerden biri olduğunu söyleyen Atun, Kültür Dairesi’ne, kendisi ve mimar kardeşi Burhan Atun’u onurlandırdığı için teşekkürlerini sundu.

1960 yılında o günün ismi ile Mühendis ve Mimarlar Birliği'nin Kurucu Başkanı olduğunu kaydeden Atun, 15-20 kişi başlayan kurumun, bugün 4000'in üzerinde üyesiyle halka ve hükümete hizmet verdiğini anlattı.