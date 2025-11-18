Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ile Trafik Şubesi ekipleri, iki ayrı bölgede gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla toplam iki buçuk kilogram uyuşturucu maddeyi daha piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Yeniboğaziçi ve Güvercinlik Kavşağı’nda eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlar, polisin dikkatli takibi ve hızlı müdahalesi sayesinde başarıya ulaştı. Yakalanan iki kişi tutukluluk talebiyle dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yeniboğaziçi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, davranışlarından şüphelendikleri Nuri Orkun Helvacıoğlu’nu takibe aldı. Polis ekiplerinin kendisine doğru yöneldiğini fark eden zanlı, yanında taşıdığı çantayı hızla yere attı. Polisin yaptığı incelemede çantanın içinde yaklaşık 1,5 kilogram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan Helvacıoğlu, ekiplerin hızlı müdahalesiyle anında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ARACINDA 1,5 KİLO METAMFETAMİNLE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları Samet Çam Özden’in aracını Güvercinlik Kavşağı’nda durdurdu. Yapılan detaylı aramada araç içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram Metamfetamin bulundu. Zehir taciri olduğu değerlendirilen zanlının uyuşturucuyla birlikte suçüstü yakalanması, operasyonun titizlikle yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Özden’in, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye hazırlandığı tahmin ediliyor. Her iki operasyonda da ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 2,5 kilogram oldu. Zanlılar, bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yürütülen soruşturmanın selameti açısından haklarında 3’er gün tutukluluk emri alındı.