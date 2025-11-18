AKSA SÜPER LİG 9. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin dokuzuncu haftası tamamlandı. Haftayı Cihangir puan farkını artırarak lider olarak tamamladı.

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Cihangir, konuk ettiği Dumlupınar’ı mağlup ederek, takipçileri Doğan Türk Birliği ile C. B Gençlik Gücü’nün kendi aralarında oynadıkları maçtan beraberlikle ayrılmasıyla puan farkını 3’e çıkardı.

Sezona kötü başlayan takımlardan olan Mağusa Türk Gücü yeni teknik ekiple toparlanma sürecine devam ederken bu hafta konuk ettikleri bölge ekiplerinden Yeniboğaziçi’ni son dakika golüyle mağlup ederek iki basamak daha yükseldi.

Bu sezon deplasmanda aldığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken Esentepe, Kaymaklı takımını evinde net bir skorla mağlup ederek rahat bir nefes alırken, inişli çıkışlı bir grafik çizen Çetinkaya haftalardır galibiyeti olmayan Gönyeli’ye mağlup olarak hayal kırıklığı yarattı.

Son haftalarda üst sırlardaki takımlara geçit vermeyen Yenicami konuk olduğu Mormenekşe’yi mağlup ederek üç basamak birden yükseldi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Lefke ise konuk olduğu Karşıyaka deplasmanından beraberlikle evine dönerek 2 basamak geriledi.

Son haftalarda kendine gelen Yeşilova takımı ligde puansız olan Mesarya karşısında son anlarda bulduğu golle galibiyete ulaşarak orta sıralarda kendine yer edindi. Mesarya ise yeni teknik direktörüyle yine puanla tanışamadı.

Süper Ligin 9. Haftasında oynanan 8 maçın üçünü evsahibi takımlar kazanırken, 3 maçtan deplasman takımları galibiyetle ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Dokuzuncu haftada golsüz maç oynanamazken, fileler 25 kez havalanarak, maç başına düşen gol ortalaması 3 oldu.

25 golün 12’si yerli futbolculardan gelirken, 13 golü ise yabancı oyuncular attı.

Ligde bir başka mücadele ise gol krallığı yarışında yaşanmakta. Geride kalan dokuz haftada ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Gol krallığı sıralamasında ilk 17 sırada yabancı futbolcular yer aldı.

Krallığın zirvesinde 12 golle Karşıyaka futbolcusu Papa Demba var.

Papa Demba’yı 11 gol ile Cihangir’in yıldız golcüsü Ndong Meye takip ediyor.

Sıralamada ilk 17 sırada yabancı futbolcuların arkasından ülkemiz futbolcuları sıralanıyor.

MTG’den Hüseyin Deynekli, DTB ‘den Kenan Oshan ve Muhittin Tümbül ile Mesarya’dan İbrahim Köse 4’er golle kendilerine yer buldular.

Bu hafta hakemler 5 kez penaltı düdüğü çalarken, 40 sarı kart 2 de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Esentepe

Esentepe takımı konuk olduğu K.Kaymaklı karşısında sahadan 2 – 0’lık skorla galip ayrılarak deplasmandan puan çıkarma geleneğini bu maçta da devam ettirerek haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Ege Keleşzade(Gönyeli)

Gönyeli takımının henüz 16 yaşındaki genç kalecisi bu hafta rakipleri Çetinkaya’nın son dakikalarda kazandığı penaltı atışında gole izin vermeyerek 3 puanı getiren isim oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Emre Perçinci(Gönyeli)

Gönyeli takımının tecrübeli teknik adamı Emre Perçinci, konuk oldukları Çetinkaya karşısında 1 – 0 geride oldukları dakikalarda yaptığı değişikliklerle galibiyette önemli bir hamle yaparak haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (K.Kaymaklı – Esentepe)

Karşılaşma boyunca gördüğünü çalan ve pozisyonlara da yakın olan Osman Özpaşa, verdiği çift sarı karttan kırmızı kartta kuralı uygulayarak kırmızı kartını gösterdi.

Haftanın Kare Ası

Ali Karal(Esentepe), Sercan Demirman (Cihangir), Halit Şakalak (A. Yeşilova), Tuğra Kılıç (Esentepe)

Haftanın Onbiri:

İrfan(Lefke), Görkem(Yenicami), Adil(GG), Kaan(Lefke), Uğur(Cihangir), Cemal(A. Yeşilova), Hakan(Cihangir), Sangare (Yenicami), Kane Daman(Gönyeli), Weston(A. Yeşilova), Babacar(Cihangir).

Aksa Süper Lig 9. Hafta sonuçları:

Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü: 1 – 1

Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: 3 – 2

Çetinkaya – Gönyeli: 1 - 2

Cihangir – Dumlupınar: 3 – 1

Karşıyaka – Lefke: 1 – 1

K. Kaymaklı – Esentepe: 0 – 2

Mormenekşe – Yenicami:0 – 2

A. Yeşilova – Mesarya: 3 – 2

Aksa Süper Lig 10. Hafta programı

Lefke – A. Yeşilova

Mesarya – Mağusa T. Gücü

Dumlupınar – Karşıyaka

C. B Gençlik Gücü – Mormenekşe

Yenicami – Cihangir

Gönyeli – K.Kaymaklı

Esentepe – Doğan T. Birliği

Yeniboğaziçi – Çetinkaya

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

