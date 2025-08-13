Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 üretim sezonunda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden ve ödeme alamayan üreticilere, ödeme yapıldı.

Buna göre, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 450 TL gübre desteğinin yüzde 50'lik kısmı olan, toplam 7.924.031,25 TL ödeme, 851 üreticiye yapıldı.

Üreticiler, hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.