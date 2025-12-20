Politis birkaç gün önce adada bulunan Hahn ile yaptığı özel söyleşiyi “AB Çözümü ‘Çeyizlemeye’ Hazır… AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın Politis’e Özel Söyleşisi” başlığıyla manşetten aktardı.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “bugünkü olumlu konjonktürü değerlendirme ve uzlaşıyı taviz değil yatırım olarak görme” çağrısı yapan Hahn “Birleşmiş Kıbrıs’ı AB’nin işlevsel bir üyesi haline getirecek sürdürülebilir bir çözümün önemine” vurgu yaptı.

Hahn, AB’nin, her iki topluma da ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak ve yeniden birleşme perspektifini Avrupa çerçevesinde tutmak için BM ile yakın iş birliğinde çalışmayı amaçladığını söyledi. Hahn, “Kıbrıs sorununun bölgesel bir mesele olmadığı, AB’nin değerleriyle, AB’nin politikalarının etkin uygulanmasıyla ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenlikle ilgili kritik bir mesele olduğunu” öne sürdü.

Johannes Hahn, Türkiye de dahil bütün ana oyuncularla etkileşime girmeye hazır olduğunu belirtti. Hahn, ““Türkiye Akdeniz’de önemli bir unsur ve AB’nin ortağıdır. Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesi ve Kıbrıs sorununda ilerlemeyi, Kıbrıs sorununda ilerleme de Türkiye-AB ilişkilerini etkileyebilir.” dedi.

Hahn “anlaşmazlıkları ve güvensizlikleri aşmanın zorluğunun bilincinde olduğunu ancak geleceğe odaklanmak gerektiğini” söyledi.