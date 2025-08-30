12 Dev Adam'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı hediyesi geldi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga’da oynanan karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlandı.

A Milli Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

41 kere maşallah

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 41 sayı farkla 95-54 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla milli yıldızımız Alperen Şengün oldu.

Turnuvaya 93-73’lük Letonya galibiyetiyle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki ikinci maçında ise Çekya'yı 92-78 mağlup etmişti.

Rakip Portekiz'in ise geride kalan 3 maçta 2 yenilgisini aldı.

Bu arada Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Türkiye: Larkin 4, Kenan Sipahi, Cedi Osman 9, Ercan Osmani 5, Alperen Şengün 20, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Adem Bona 5, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2

Portekiz: Ventura 2, Brito, Williams 14, Queiroz 6, Queta 15, Voytso 5, Amarante 5, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 5, Candido Sa, Gameiro

1. Periyot: 22-13

Devre: 51-27

3. Periyot: 73-37

Beş faulle çıkan: 36.50 Gameiro (Portekiz)