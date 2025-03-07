Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altı elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili jeopolitik riskleri resmen kabul ettiği bildirildi.

Alithia haberi “Türkiye Kabloyu Kesti… Yunanistan Elektrik Bağlantısıyla İlgili Jeopolitik Riski Tanıdı” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, 2024 sonundan bu yana gecikme gözlemlenen GSI projesindeki jeopolitik risk, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı tarafından dün resmen tanındı. Bakanlık proje yüklenicisi ADMIE’ye, Fransız kablo şirketi Nexans’a 70 milyon euroluk şubat taksitinin ödenmeyeceğini bildirme talimatı verdi.

Yunan haber siteleri, Girit-Korakia’dan Güney Kıbrıs- “Köfünye”(Geçitkale) noktaları arasında kurulacak 1,4 milyar euroluk bağlantı için kablo üretimi ve döşeme işlerini üstlenen Fransız Nexans şirketine sözleşme gereği aylardır ödeme yapıldığını ancak dün, şubat taksitinin “jeopolitik unsurlar nedeniyle siyasi bir çözüm bulunana kadar ödeme yapılmaması kararı alındığı" bilgisinin aktarıldığını bildirdi.

Gazete “diplomatik çözüm” ifadesinin, “Levoli Relume” ve “NG Worker” isimli gemilerin, Türkiye’nin engellemesi sebebiyle deniz dibi araştırmalarını yapmadan İtalya’daki üslerine dönmeleriyle bağlantılı olduğunu yazdı.

GSI ile ilgili çalışmaların ilerlemediğini, aksine son aylarda ertelendiğini ancak Rum Yönetiminin zaman zaman “her şeyin iyi gittiği hatta Abu Dabi enerji şirketlerinin projeye ilgi gösterdiğini” açıkladığı hatırlatılan haberde, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in dünkü açıklamasında projeyle ilgili artan jeopolitik riski ve çalışmaların dondurulmasını küçümsemeye çalıştığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis projenin uygulamasına getirilen ertelemenin “geçici olduğunu, Fransız şirketinin kablo üretimine normal şekilde devam ettiğini” söyledi.

Haberde Kaşot ve Kerpe adaları hattındaki araştırmaların geçen yaz, Türk donanmasına bağlı gemilerin bölgede görünmesi üzerine kesildiği hatırlatıldı. O zaman “Libya ile yapılan mutabakatın yasadışı olduğu” iddiasıyla Türk tepkisinin devam etmemesini sağlamak amacıyla Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile direkt iletişim (kırmızı telefon) kurulmasından söz edildiği belirtilen haberde “kablo çalışmalarında o zamandan beri ilerleme olmadı, Atina son dönemde temkinli görünüyor” ifadesine yer verildi.