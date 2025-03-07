Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun, Rum dengi Konstantinos Kombos’un davetlisi olarak ilk kez Güney Kıbrıs'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Nurtleu'nun Güney Kıbrıs ziyareti, Kombos’un Mart 2024’te Astana’ya gerçekleştirdiği ziyaretine iade niteliğinde gerçekleşti.

Nurtleu ve Kombos’un önce baş başa, ardından heyetlerin de katılımıyla gerçekleşen görüşmesinde; ekonomi, ticaret ve turizm alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve Kombos’un Mart 2024’teki Astana ziyareti sırasında imzalanan Havacılık Hizmetleri Karşılıklı Anlayış Memorandumunun devamı olarak, Kazakistan ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçak seferleri düzenlenmesi olasılığı ele alındı.

Görüşmede, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Astana ziyareti ışığı altında Kazakistan-Güney Kıbrıs Hükümetler Arası Komite kurulması için gerekli prosedürlerin ilerletilmesine de karar verildi. Nurtleu ile Kombos Rum yönetiminin Ekim 2024’te Astana’da, Kazakistan’ın da Şubat 2025’te de Lefkoşa’nın Rum kesiminde büyükelçilik açmış olmasının iki ülkenin ikili ve çok taraflı düzeydeki iş birliklerini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Murat Nurtleu’ya “Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Rum tarafının Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm bulunması yönündeki çabaları ve Güney Kıbrıs’ın 2026’daki Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığındaki öncelikleri” hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Bu çerçevede, AB-Kazakistan, AB-Orta Asya ilişkileri, Orta Doğu, Ukrayna ve Afganistan’daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu da kaydedildi.