Papastavru’nun “ethnos.gr” kanalına verdiği söyleşiye yer veren Alithia gazetesinin haberine göre, Papastavru, GSI konusunda ortaya atılan bütün meselelerin açıklığa kavuşturulması ve proje konusundaki güvenin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Stavros Papastavru, Avrupa Enerji Komiseri Dan Jorgensen ile GSI konusunda telekonferans gerçekleştirdiklerini kaydederek, bu yapıcı görüşme içerisinde projenin hayata geçirilmesine dair tüm parametrelerin bütünlük değerlendirilmesinin yapıldığını ifade etti.

Tüm müdahil tarafların, birlik ve karşılıklı iş birliği ruhuyla devam etme konusunda mutabık kaldığına vurgu yapan Papastavru, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında enerji düzenleme kurumları, projenin yüklenici firma konumundaki ADMİE yetkilileri, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan Büyükelçisi Stavru Agustudi ve Enerji ve Çevre Müsteşarı Nikos Tsafu arasında Yunan Çevre ve Enerji Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldığını belirtti.

Papastavru, görüşme sırasında, projenin tüm düzenleyici sorunlarının ortaya konulduğunu, bazı görüş birliklerine varıldığını ve izlenilecek adımlara da karar verildiğini ifade etti.

Stavros Papastavru, açıklaması kapsamında, ileriki haftalarda proje konusunda Rum mevkidaşı ve ilgili Avrupalı yetkiliyle görüşmeler yapacağını da belirtti.