Fileleftheros’un Rum Eğitim Bakanlığı’nı kaynak gösterdiği habere göre, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ekonomik Bilimler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Felsefe Fakültesi açmak üzere ön başvuruda bulundu.

Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Selanik Üniversitesi ve Thessalia Üniversitesi’nin ise Bakanlık ile temas halinde olduğu, Thessalia Üniversitesi’nin Kiracıköy’de Veteriner Fakültesi açmak istediği ve bunun için rektörünün, yakında Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiği de kaydedildi.