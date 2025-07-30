İbrahim Daloğlu

Birinci Ligin batı bölgesi ekiplerinden M.Hacıali Yılmazköy yönetimi kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir transfere daha imza attırdı.

Geçtiğimiz sezon Gençlik Gücü’nden Geçitkale takımına kiralık olarak giden ve orta sahada iyi bir performans sergileyen Emre Çam M.Hacıali Yılmazköy yönetimiyle anlaşarak yeni sezonda Yılmazköy formasını terletecek.

Bu transferle ilgili olarak M.Hacıali Yılmazköy kulübünden şu paylaşım yapıldı:

“Transferlere devam ediyoruz.

Takımımıza önemli bir ismi daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Gençlik Gücünden Emre Çam'ı kadromuza katmış bulunmaktayız.

Transferin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan Gençlik Gücü başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

Futbolcumuza hoşgeldin der, sarı lacivertimizde başarılar dileriz.”