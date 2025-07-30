Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’ün yeni başkanı Sait Yalızat, takımı çalıştıracak teknik heyeti belirledikten sonra birlikte çalışacağı yönetim kurulunu da belirledi.

Sait Yalızat, geniş ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Hamitköy’de Sait Yalızat başkanlığındaki 21 kişilik yeni yönetim kurulunda, Ömür Gardiyanoğlu, Şenol Üçer, Hüseyin Moda, Orkun Saner, Ahmet Karahüseyin, Şakir Gencer, Mustafa Hacet, Uğur Ölmez, Güner Özyay, Hüseyin Mülazim, Mustafa Koruer, Avukat Hüseyin Koralp, Hüseyin Büyükoğlu, Onur Çakırsay, Mustafa Şeytan, Didem Mülazim, Mehmet Taş, Tarık Direk, Sonalp Kande ve Ahmet Kolbaşı yer alıyor.

Hamitköy yönetim kurulu görev dağılımı da yaptı. Görev dağılımı şöyle:

Sait Yalızat, Başkan

Şenol Üçer, Asbaşkan

Hüseyin Moda, Genel Sekreter

Hüseyin Büyükoğlu – Onur Çakırsay, Basın Danışmanı

Ömür Gardiyanoğlu – Mustafa Hacet, Veznedar

Mustafa Şeytan, Tahsildar

Didem Mülazim, Sosyal Medya Sorumlusu

Orkun Saner, Stat Sorumlusu

Ahmet Karahüseyin, Orkun Saner, Hüseyin Moda, Şakir Gencer, Uğur Ölmez, Mustafa Hacet, Güner Özyay, A Takım Sorumluları

Hüseyin Mülazim, Mustafa Koruer, Şenol Üçer, Genç Takım Sorumluları

Avukat Hüseyin Koralp, Hukuk İşleri Sorumlusu

Mehmet Taş, Tarık Direk, Sonalp Kande, Ahmet Kolbaşı, Faal Üye