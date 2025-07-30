Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’ün yeni başkanı Sait Yalızat, takımı çalıştıracak teknik heyeti belirledikten sonra birlikte çalışacağı yönetim kurulunu da belirledi.
Sait Yalızat, geniş ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Hamitköy’de Sait Yalızat başkanlığındaki 21 kişilik yeni yönetim kurulunda, Ömür Gardiyanoğlu, Şenol Üçer, Hüseyin Moda, Orkun Saner, Ahmet Karahüseyin, Şakir Gencer, Mustafa Hacet, Uğur Ölmez, Güner Özyay, Hüseyin Mülazim, Mustafa Koruer, Avukat Hüseyin Koralp, Hüseyin Büyükoğlu, Onur Çakırsay, Mustafa Şeytan, Didem Mülazim, Mehmet Taş, Tarık Direk, Sonalp Kande ve Ahmet Kolbaşı yer alıyor.
Hamitköy yönetim kurulu görev dağılımı da yaptı. Görev dağılımı şöyle:
Sait Yalızat, Başkan
Şenol Üçer, Asbaşkan
Hüseyin Moda, Genel Sekreter
Hüseyin Büyükoğlu – Onur Çakırsay, Basın Danışmanı
Ömür Gardiyanoğlu – Mustafa Hacet, Veznedar
Mustafa Şeytan, Tahsildar
Didem Mülazim, Sosyal Medya Sorumlusu
Orkun Saner, Stat Sorumlusu
Ahmet Karahüseyin, Orkun Saner, Hüseyin Moda, Şakir Gencer, Uğur Ölmez, Mustafa Hacet, Güner Özyay, A Takım Sorumluları
Hüseyin Mülazim, Mustafa Koruer, Şenol Üçer, Genç Takım Sorumluları
Avukat Hüseyin Koralp, Hukuk İşleri Sorumlusu
Mehmet Taş, Tarık Direk, Sonalp Kande, Ahmet Kolbaşı, Faal Üye