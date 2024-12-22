Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Şahin Coşkun, Serdar Gürpınar

DND. Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Osman, Galip(Ernest), Mehmetali, Berk, Barın, Bawa, Sertan(Ali Mouafi), Yann Toually, Sylla(Mücahit),

A.Yeşilova: Kemal, Sena, Mejdi, Billy Osman, Gökhan, Laval, Fatih, Cemal(Hikmet), Vakkas(Yunus Emre), Weston, Güvenç(Memduh)

Goller: Dk. 46 Weston, Dk. 53 Vakkas(A. Yeşilova)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 14. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada DND L. Gençler Birliği ile A. Yeşilova İskele Cumhuriyet Stadı’nda kozlarını paylaştılar.

İlk devresi golsüz biten maçın ikinci devresinin başında iki gol bulan konuk A. Yeşilova sahadan 2 – 0 galip ayrılarak adeta rahat bir nefes aldı.

İlk devrede her iki takımın da çok pas hatası yaptığı az pozisyonlu bir maç oynanadı.

Dk. 38 Yeşilova atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde Vakkas – Weston verkaçı sonrasında Weston’un sert şutunda top yan direğin dibinden auta gitti.

İkinci yarıya konuk Yeşilova adeta golle başladı.

Dk. 46 Yeşilova'nın sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Vakkas, Gençler Birliği defansının arkasına hareketlenen Weston kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda üzerinden aşırtarak topu ters köşeden ağlara gönderdi. 0 -1

Dk. 53 Orta alanda topla buluşan Cemal defansın arkasına hareketlenen Vakkas'a gönderdiği topu defanstan Emir ıskalayınca Vakkas güzel bir aşırtma vuruşla ağlara gönderdi. 0 – 2

Dk. 54 Yeşilova defansının uzaklaştıramadığı topu alan Sylla şutunu attı ancak Yeşilova defansı çizgi üzerinden çıkardı.

Dk. 68 Yeşilova atağında topla buluşan Fatih'in ara pasıyla defans arkasında topla buluşan Memduh'un vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk.71 Gençler Birliği atağında ceza alanı içinde topla buluşan Yann Toually'nin şutu az farkla yandan auta gitti.

Dk. 80 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Barın kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi.

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası gol getirmeyince maç DND Gençler Birliği 0 – A. Yeşilova 2 skoruyla tamamlandı. Bu skorla A. Yeşilova puanını 17 yaparak 11.sıraya yükselirken, Gençler Birliği 9 puanla 14. sırada kaldı.