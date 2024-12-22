Stadyum: GüzelyurtÜnerBerkalpStadı
Hakemler: HakanÜnal, EmreÇevikdal, AbdulkadirKaradağ
Binatlı: Yusuf Solak, HasanAğaç, Hüseyin (82.Dk Erman), Erdem, AhmetAtikoğlu (63.DK Salih), Ramazan (82.Dk HasanErdelhun), Yusuf Kumaş, Nazım (76.Dk Nevzat), Mehmet Zaim, Mehmet Göçben, Tahsin (63.DK Şahan)
TOL: Osman, Sertaç, MahmutErkan, İlyas, HasanYanaroğlu (46.Dk Kağan), MahmutFansa (46.Dk Eren), Cahit (83.Dk İsmet), BurakKoçar (87.Dk Emre), Cevdet, Ulaş (70.Dk Şükrü), Mehmet Uçar
Goller:55.Dk BurakKoçar (TOL)
İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun14. hafta maçında Binatlı YSK, Türk Ocağı Limasol’u konuk etti.
Üner Berkalp Stadında oynanan Binatlı YSK – Türk Ocağı Limasol maçını Hakan Ünal yönetti. Binatlı ilk devrede Türk Ocağı’na oranla daha etkili oynarken, girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye oyuncu ve sistem değişiklikleriyle başlayan Türk Ocağı, 55’te Burak Koçar ile öne geçti. 0 – 1 Golden sonra skoru korumayı başaran Türk Ocağı, baskıya karşı gol izni vermezken kontra ataklarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç 0 – 1 sona erdi.