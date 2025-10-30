Kuraklık koşullarının doğanın dengesini "altüst ettiğini, yaban hayatı açlık, susuzluk ve barınma sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığını" kaydeden Yeşil Barış Hareketi, yazılı açıklamasında yetkililere ve avcılara seslendi.

“Kuraklıkla kavrulan bir dönemde silah değil, vicdan konuşmalıdır. Bu kuraklık sürerken avcılık başlatılamaz. Kuraklığın pençesindeki bu topraklarda, yaşamın yeniden filizlenebilmesi için doğaya nefes, canlılara umut vermek zorundayız” denilen açıklamada, Yeşil Barış Hareketi’nin önerileri de sıralandı.

Yaban hayatının korunması için acil önlemler alınması, su kaynakları ve doğal alanların, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "böyle olağanüstü bir dönemde, doğayı ve yaşamı korumanın herkesin sorumluluğu ve Anayasal bir yükümlülük" olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşam mücadelesi veren canlıları hedef almanın spor ya da gelenek değil; bir vahşet ve katliam olacağı da ifade edildi.