BTM 1. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Yenierenköy Türk Spor Kulübü, BTM 1. Lig müsabakalarına katılamayacağını duyurdu.

Yenierenköy Türk Spor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

“10 Ekim 2025 tarihinde yapmış olduğumuz genel kurulumuza katılım sağlanmaması ve başkan adayının olmaması sebebi ile kulübümüzün yeni yönetim kurulu kurulamamıştır. Kulübümüzü yeni bir yönetim kuruluna devredemememiz ve maddi manevi olanaklarımızın kısıtlı olması nedeni ile bu yıl BTM 1. Lig müsabakalarına katılamayacağımızı duyururuz.”