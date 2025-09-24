Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki yeni Büyükelçisi Konstantinos Kollias, dün DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile makamında görüştü. Dimitriu, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik mimarisi SAFE’ye katılımına yönelik ortak tavrına vurgu yaptı.

Alithia’nın haberine göre, Kollias ve Dimitriu görüşmesinde Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’in Güney Kıbrıs’a “Yakın gelecekte” yapacağı ziyaret ele alındı.

Annita Dimitriu, yeni büyükelçinin ve Yunanistan Büyükelçiliği’nin Güney Kıbrıs’ta olmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Ortak rotada birlikte ilerlemeye devam edeceklerine” işaret ederek, “Kıbrıs’ın en büyük diplomatik avantajı Yunanistan’la olan ilişkisi ve Avrupa Birliği’ne katılımıdır.” dedi.

Yunanistan ile “Küçük-büyük bütün zorlukları ortak rota ruhuyla göğüslemeye çalıştıklarını, Kollias’ın Güney Kıbrıs’ta olmasının da bunu güçlendirdiğini” söyleyen Dimitriu, AB üyesi ülkelerin silahlanmasıyla ilgili SAFE’ye özel atıf yaptı.

Dimitriu, “SAFE ve savunma ve güvenlik mimarisine üçüncü ülkelerin ve Türkiye’nin katılımı konusunda, Yunanistan’la aynı pozisyondayız” ifadesini kullanarak, Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis’in yakında Güney Kıbrıs’a yapması beklenen ziyaret konusunda da iki taraf arasında uzlaşı bulunduğunu söyledi.

Kollias, Yunan Büyükelçi Dimitriu ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaklamanis’in “Beklenen ziyareti" ışığı altında iş birliklerinin en iyi işaret ve şartlar altında başladığını söyledi. Kollias, “Görevi devralmamdan sonra Yunan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’in Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek olması büyük bir mutluluk. Yunan Meclisi’nin, Yunan devletinin, Yunan hükümetinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına desteğini yeniden vurgulayacak” dedi.